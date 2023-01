Slovenia: ministra Esteri, priorità è candidatura a membro non permanente Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità in politica estera della Slovenia nei prossimi mesi è la candidatura a membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha affermato la ministra degli Esteri di Lubiana, Tanja Fajon, all'annuale conferenza della diplomazia slovena di Brdo pri Kranju, come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo". Fajon ha detto che "se la Slovenia riuscirà in questa candidatura, le si apriranno molte porte nelle capitali mondiali", anche se si è detta "non ottimista" per il futuro, poiché, ha sottolineato "c'è sempre più frammentazione e divisione sulla scena mondiale e la competizione tra le potenze mondiali è in aumento". La ministra slovena ha aggiunto che, nonostante le sue piccole dimensioni, la diplomazia di Lubiana deve operare a livello globale. "Nonostante alcuni limiti in politica estera, come la nostra debole presenza diplomatica al di fuori dell'Europa e delle principali capitali mondiali, dobbiamo anche pensare a questioni globali. Dobbiamo avere un quadro più ampio in cui collocare le questioni e le sfide regionali della Slovenia", ha affermato Fajon. I temi centrali della conferenza di due giorni saranno i cambiamenti nella strategia di politica estera della Slovenia, il ruolo della Slovenia nell'Unione Europea e nel mondo, e il rafforzamento della diplomazia economica, pubblica, scientifica e culturale. (Seb)