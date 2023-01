Speciale difesa: Repubblica Ceca, comandante Forze armate, servono 30 mila soldati entro 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ceche devono assicurarsi di raggiungere 30 mila effettivi entro sette anni. Lo ha detto il capo di Stato maggiore, Karel Rehka, in un’intervista all’agenzia di stampa “Ctk”. Attualmente, secondo i dati dell’ufficio stampa dello Stato maggiore, le truppe ceche ammontano a 27.197 unità. “Le persone sono la cosa più importante e il maggiore problema, perché si possono comprare carri armati ma non le persone”, ha detto Rehka, che ha sottolineato anche l’importanza di raggiungere il 2 per cento di spesa per la difesa. (Vap)