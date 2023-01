Speciale difesa: Francia-Algeria, incontro fra vertici militari a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa dell’Algeria, Said Chengriha, ha incontrato a Parigi l’omologo francese, Thierry Burkhard, con cui ha discusso della cooperazione bilaterale. Il generale algerino si trova in visita in Francia e ha incontrato il presidente, Emmanuel Macron, e il ministro della Difesa, Sébastien Lecornu. Chengriha ha consegnato a Macron un messaggio dal contenuto ignoto inviato da Tebboune, in previsione della visita di quest’ultimo a Parigi entro la fine dell’anno. Algeria e Francia condividono timori sulla sicurezza, specialmente nell’instabile regione del Sahel. (Ala)