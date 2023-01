Speciale difesa: Stato maggiore e Federalberghi firmano un accordo di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottocapo di Stato maggiore generale di Corpo d’armata Carmine Masiello e Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Federalberghi hanno firmato un accordo che prevede la possibilità per il personale militare e civile della Amministrazione difesa e delle loro famiglie di avvalersi delle strutture alberghiere aderenti alla Convenzione usufruendo di tariffe preferenziali, previa prenotazione del periodo di soggiorno effettuata esclusivamente attraverso il sito internet www.convenzioni.italyhotels.it. Come riferisce una nota, l’iniziativa si inserisce nel quadro delle iniziative dello Stato maggiore rivolte al benessere del personale, attività che rappresenta un primario obiettivo istituzionale della Amministrazione difesa. Il generale Masiello al termine della cerimonia ha ringraziato Nucara “ .. per l’attenzione e la sensibilità che ha inteso dedicare al nostro personale attraverso questa encomiabile iniziativa”. (Res)