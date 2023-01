Speciale difesa: Ucraina, Zelensky ringrazia Macron per sostegno militare Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con l'omologo francese Emmanuel Macron. "L'ho ringraziato per la decisione rivoluzionaria di fornire carri armati leggeri e migliorare le capacità di difesa dell'Ucraina, inclusi sistemi avanzati di difesa aerea. Abbiamo discusso i passi diplomatici per porre fine alla guerra", ha scritto Zelensky su Twitter, aggiungendo di aver ribadito a Macron che gli atleti della Federazione Russa "non dovrebbero avere posto ai giochi olimpici di Parigi 2024. (Kiu)