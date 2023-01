Croazia: emergenza rifiuti a Zagabria a causa di sciopero addetti smaltimento rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Zagabria è emergenza rifiuti ormai da inizio settimana, quando è cominciato lo sciopero dei lavoratori della società Zagrebacki Holding, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti della capitale croata. Lo riporta la stampa locale, sottolineando che per il terzo giorno consecutivo gli addetti hanno incrociato le braccia e continueranno la protesta finché dall'azienda non saranno accettate le loro richieste. Lunedì la direzione della Holding ha acconsentito a 5 delle 11 richieste degli stessi lavoratori, ma lo sciopero continua poiché la condizione per il rientro al lavoro è l'aumento dei coefficienti, sia per gli addetti alla pulizia che per gli autisti, cosa non ancora concordata tra le parti. Il sindaco della capitale, Tomislav Tomasevic, ha definito lo sciopero "illegale" e ha invitato gli operai a iniziare immediatamente a rimuovere i rifiuti. "L'amministrazione è pronta ad accettare 5 richieste su 11 e a negoziare sulle altre", ha aggiunto Tomasevic. (Seb)