Carburanti: Bearzi (Figisc), da Urso proposta tavolo tecnico filiera per risolvere problemi rete

24 luglio 2021

- Le proposte del ministro Urso sono quelle di un tavolo tecnico di filiera che ci possa aiutare nel medio termine a risolvere i problemi della rete, che è ridondante, inefficiente, che sconta diverse storture, come l’illegalità contrattuale, gli alti costi della monetica che, per i nostri margini, sono importanti. Lo ha detto Bruno Bearzi, presidente Figisc/Anisa, parlando con i cronisti fuori Montecitorio in occasione dell’assemblea dei rappresentanti dei distributori di carburante. (Rin)