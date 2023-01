Estonia: ministro Esteri, nostra ambasciata in Russia continuerà a funzionare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Estonia non intende espellere tutti i diplomatici russi, né chiudere l’ambasciata russa a Tallinn dopo il declassamento delle relazioni diplomatiche. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri estone, Urmas Reinsalu, parlando all'emittente televisiva "Err". Non solo, ma il ministro ha precisato anche che l'ambasciata estone a Mosca continuerà a funzionare. "Non intendiamo chiudere l'ambasciata russa in Estonia, e nemmeno la Russia ha presentato tale intenzione", ha sottolineato. Reinsalu ha poi ribadito che non avrebbe senso parlare di rottura totale delle relazioni diplomatiche con la Russia perché "l'Estonia ha bisogno di rappresentanza a Mosca per ragioni pragmatiche". (Sts)