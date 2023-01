Spagna: ministra Robles spiegherà oggi la decisione di inviare carri armati Leopard in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa, Margarita Robles, spiegherà oggi "in dettaglio" la decisione del governo spagnolo di inviare carri armati Leopard in Ucraina dopo l'annuncio già fatto da Stati Uniti, Germania e altri alleati. Lo ha detto il ministro della Presidenza spagnolo, Félix Bolanos, in occasione di un evento organizzato dall'agenzia di stampa "Europa Press". Per quanto riguarda la richiesta del portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Gabriel Rufia, di sottoporre questa decisione all'approvazione del Parlamento, Bolanos ha replicato che la Spagna rispetta gli "impegni internazionali", pur ammettendo che tutte le opinioni "sono legittime".(Spm)