Nord Macedonia: eurodeputato Kovachev, promesse "non sono abbastanza" contro aggressioni

- Le aggressioni contro i macedoni di origine bulgara "avvengono sotto lo sguardo benevolo delle autorità di Skopje”, le cui scuse e promesse "non sono abbastanza" in assenza di azioni concrete contro tali atti. Lo ha dichiarato l’eurodeputato bulgaro Andrey Kovachev, citato oggi dalla piattaforma di notizie “Novinite”. Il politico si è così espresso in relazione ai fatti verificatisi la settimana scorsa a Ocrida, dove il segretario del club culturale bulgaro "Zar Boris III", Hristiyan Pendikov, è stato percosso da tre uomini. Un incidente definito “disgustoso” da Kovachev, che ha inoltre redarguito il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, per la proposta di porre un veto all’ingresso di alcuni bulgari nel Paese. La misura, ha riferito il capo di Stato macedone, si rende necessaria per tutelare la sicurezza nazionale dalle azioni contro Skopje reiterate da “un eurodeputato e altri cittadini bulgari”, di cui non sono stati precisati i nomi. Dichiarazioni, queste, fermamente contestate da Kovachev, secondo cui Pendarovski fornisce le giuste argomentazioni a coloro che vogliono lanciarsi in “discorsi d’odio contro i cittadini macedoni che rivendicano apertamente la loro identità bulgara”. "Questa è la prova che i macedoni non vogliono cambiare la loro ideologia e allo stesso tempo vogliono entrare nell'Unione Europea. Sofia non può chiudere un occhio di fronte al fatto che le giovani generazioni vengono educate con questo atteggiamento nei confronti della Bulgaria”, ha aggiunto l’eurodeputato.(Seb)