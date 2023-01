Ucraina: Cremlino, fornitura di carri armati Abrams a Kiev è "sopravvalutata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di fornire carri armati statunitensi Abrams all'Ucraina è un "piano fallito" in termini di aspetti tecnologici e le potenziali conseguenze sono “molto sopravvalutate". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Sono convinto che molti esperti comprendano l'assurdità di questa idea, questo piano è un fallimento per quanto riguarda gli aspetti tecnologici", ha sostenuto il portavoce nel corso di un briefing con i giornalisti. "Soprattutto, vi è una chiara sopravvalutazione del potenziale che (i carri armati) daranno alle forze armate dell'Ucraina. Questo è un altro equivoco, e piuttosto significativo", ha aggiunto Peskov. "Abbiamo detto più volte che questi carri armati bruceranno come tutti gli altri, solo che questi sono molto costosi, e tutto questo ricade sulle spalle dei contribuenti europei. Gli americani, come sempre, conserveranno un buon guadagno", ha concluso Peskov. (Rum)