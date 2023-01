Roma: Ciucci (Ance Roma Acer), un portale aperto a tutti per monitorare fondi Pnrr e Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portale open source, accessibile a tutti, ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione, sviluppato con Orep, l'osservatorio per il Recovery Plan, e i cui soci fondatori sono l'università di Tor Vergata e la Promo La, offrirà il monitoraggio sugli investimenti del Pnrr e del Giubileo. A lanciare l'iniziativa, questa mattina, è stato il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci, in occasione della presentazione dell'Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma (Opgr) realizzato dall'associazione dei costruttori romani in collaborazione con Orep (Osservatorio recovery plan). Gli investimenti per Pnrr e Giubileo a Roma ammontano a circa sei miliardi. E vogliamo offrire questo servizio a tutti quanti proprio perché è un grande obiettivo e tutti quanti, i cittadini in primis, devono e possono accedere e controllare l'avanzamento dei lavori", ha spiegato Ciucci. (Rer)