Imprese: Banco Bpm e Gse insieme per lo sviluppo sostenibile

- Banco Bpm, terzo gruppo bancario italiano e Gse S.p.A. – Gestore dei Servizi Energetici – società pubblica che promuove lo sviluppo sostenibile – hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa. Scopo della collaborazione è la messa a punto di strumenti utili ad affrontare la transizione ecologica nell'individuazione e nella analisi della valutazione dei rischi climatici e energetici e nel finanziamento di investimenti ambientalmente sostenibili. La firma del Protocollo ha avuto luogo presso la sede centrale di Banco Bpm, presenti l'Amministratore Delegato di Banco Bpm Giuseppe Castagna e Andrea Ripa di Meana, Amministratore Unico del Gse. "Siglando un Protocollo con un primario Istituto come Banco Bpm – ha dichiarato l'Amministratore Unico, Andrea Ripa di Meana – il Gse inizia a porre l'ampio spettro delle proprie competenze in materia di transizione energetica e ambientale a servizio del sistema finanziario nazionale, per lo sviluppo di modelli di analisi dei rischi e di valutazioni dei profili Esg, ormai così rilevanti per tutti gli operatori di mercato." "La transizione energetica e ambientale, lo sviluppo sostenibile e più in generale tutte le istanze poste al tessuto socioeconomico dagli obiettivi Esg rappresentano altrettante sfide con cui imprese, Pubblica Amministrazione e Comunità sono chiamate a confrontarsi. – spiega Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco Bpm, a margine della firma del Protocollo – In questo senso, l'accordo con Gse definisce un importante quadro di collaborazione per orientare e supportare le forze economiche del Paese nei programmi di concreta integrazione dei fattori Esg all'interno dei processi decisionali, produttivi e di controllo dei rischi." (Com)