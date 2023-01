Paesi Bassi: possibili nuovi scioperi regionali nel settore ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti dei servizi ferroviari regionali dei Paesi Bassi torneranno a scioperare per chiedere migliori condizioni di lavoro nell'ambito del contratto collettivo per i dipendenti che operano nei trasporti regionali. Lo ha reso noto il sindacato per i trasporti Vvmc, ripreso dall'agenzia di stampa olandese "Anp". Il sindacato ha tenuto colloqui con i datori di lavoro, ma l'offerta salariale che ne è seguita è considerata "ancora troppo bassa", come ha affermato il portavoce di Vvmc. Non si sa ancora quando si svolgeranno i nuovi scioperi, ma secondo il sindacato riguarderanno più regioni contemporaneamente. Il personale ferroviario ha già tenuto scioperi due giorni la scorsa settimana, tra cui giovedì a Twente, Dordrecht e Limburg, e venerdì in tutti i territori regionali. Queste azioni sindacali si sono svolte contestualmente agli scioperi nell'ambito del più ampio contratto collettivo regionale dei trasporti, che copre circa 13 mila dipendenti. Uno sciopero all'interno del contratto collettivo di lavoro più piccolo può effettivamente avere un impatto significativo. Ad esempio, tre precedenti giorni di sciopero nel mese di dicembre nel nord del Paese hanno causato problemi di orario in tutte le province settentrionali. Parte delle richieste di Vvmc includono il mantenimento dell'attuale livello di potere d'acquisto dei dipendenti. Gli scioperi della scorsa settimana hanno portato a cancellazioni pari al 40 per cento dell'orario regionale. (Beb)