Ue: Michel, prossimo vertice con Celac a Bruxelles il 17 e 18 luglio

- Il prossimo vertice Ue-Celac (Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici) si svolgerà a Bruxelles il 17 e 18 luglio prossimi. Lo hanno annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il primo ministro di Saint Vincent e Grenadine Ralph Gonsalves. Lo si apprende da un Twitter dello stesso Charles Michel, che si congratula anche con il presidente argentino Alberto Fernandez, per il successo del summit Celac di Buenos Aires, svoltosi ieri. "Congratulazioni al presidente Alberto Fernandez per il successo della presidenza argentina della Celac. Non vedo l'ora di collaborare con il primo ministro Ralph Gonsalves, in qualità di nuovo presidente, in vista del vertice Ue-Celac di Bruxelles del 17-18 luglio, sotto la presidenza spagnola", si legge nel tweet di Michel. "Il vertice Ue-Celac rafforzerà ulteriormente il partenariato biregionale tra l'Ue e i Paesi della Celac su priorità condivise come le transizioni digitali e verdi, la lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, la salute, la sicurezza alimentare, la migrazione, la sicurezza e la governance o la lotta alla criminalità transnazionale", si legge in un comunicato stampa del Consiglio dell'Ue. (Beb)