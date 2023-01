Carburanti: Sperduto (Faib), Urso ha recepito gran parte nostre richieste, giusto dare segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro Urso, nel corso dell’ennesimo incontro di ieri, ha recepito la stragrande maggioranza delle sacrosante richieste poste al tavolo da parte delle associazioni. Lo ha detto il presidente di Faib Confesercenti, Giuseppe Sperduto, parlando con i cronisti fuori Montecitorio in occasione dell’assemblea dei rappresentanti dei distributori di carburante. Sperduto ha sottolineato che, sebbene abbia per ora recepito “verbalmente” queste richieste, il ministro “ha già fissato il tavolo per i primi giorni di febbraio”. “Questo – ha spiegato – ci ha indotto a dare un segnale, che porteremo anche nella conferenza stampa alle altre due associazioni, a venire incontro a quello che in un primo momento era un’azione contro questo governo”. (Rin)