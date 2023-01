Imprese: Vodafone annuncia prima chiamata Volte in Europa su rete commerciale Cat-M (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo stati il primo operatore in Italia a rendere disponibile Cat-M a livello nazionale lo scorso giugno e annunciamo oggi la prima chiamata Voice over LTE su rete Cat-M mai realizzata a livello europeo su rete commerciale. Un traguardo che testimonia il ruolo di leader nell'Internet of things di Vodafone, che già connette a livello globale più di 150 milioni di applicazioni e piattaforme. La chiamata VoLTE su rete Cat-M potrà essere usata per monitorare e tracciare dispositivi in ambito sanitario, per la cura degli anziani, per lanciare l'allarme in caso di emergenza anche in luoghi remoti e difficili da raggiungere. Ancora una volta dimostriamo come le nostre reti e tecnologie svolgano un ruolo chiave nel connettere persone e oggetti", ha dichiarato Marco Zangani, Direttore Network di Vodafone Italia. (Com)