Imprese: accordo tra Intesa Sanpaolo e Federalberghi Lazio per sostenere gli investimenti nel settore turistico della Regione

- Intesa Sanpaolo rinnova con misure ad hoc il proprio sostegno alle imprese del Turismo. In occasione dell’Albergatore Day, tenutosi oggi a Roma, Intesa Sanpaolo e Federalberghi Lazio hanno presentato un accordo, nell’ambito della più ampia collaborazione in essere con Federalberghi nazionale, per contribuire all’accelerazione degli investimenti nel settore turistico della regione. Obiettivo comune è quello di facilitare il miglioramento della capacità competitiva delle imprese turistico ricettive attraverso misure per accompagnare gli investimenti che favoriscano la riqualificazione e l’aumento degli standard qualitativi delle strutture, l’efficientamento energetico e l’impatto ambientale in coerenza con i principi Esg, oltre a iniziative per favorire gli investimenti in digitalizzazione. La Banca, inoltre, attraverso l’iniziativa “Crescibusiness”, rivolta in particolare alle piccole imprese, ha previsto interventi per la liquidità e finanziamenti garantiti, azzeramento per un anno delle commissioni sui micropagamenti tramite Pos in negozio fino a 15 euro, gratuità per un anno del canone dei Pos e delle carte di credito commercial, agevolazioni sui prodotti di copertura assicurativa e noleggio di beni strumentali, arredi e complementi per contenere i costi operativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione anche delle soluzioni specifiche riservate alle imprese del settore turistico-alberghiero con linee di finanziamento dedicate quali Suite Loan, il finanziamento pensato per le imprese turistiche che intendono migliorare il proprio posizionamento qualitativo attraverso un meccanismo di premialità, attraverso la riduzione del tasso di interesse al raggiungimento degli obiettivi condivisi e S-Loan Turismo, il finanziamento per gli investimenti Esg e che mira a incentivare la riqualificazione energetica delle strutture alberghiere, con particolare attenzione agli impatti ambientali degli interventi. Anche in questo caso è prevista la stessa logica premiante in termine di riduzione del tasso applicato e 2 la possibilità, inoltre, di abbinare la garanzia Sace Green all’80 per cento, che consente di allungare la durata del finanziamento fino a 20 anni, comprensivo di 3 anni di preammortamento. (segue) (Rin)