Csm: niente di fatto alla prima votazione per il nuovo vicepresidente

- Si è chiusa con una fumata nera la prima votazione per l’elezione del vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura. Nessun candidato, infatti, ha raggiunto il quorum di 17 voti necessario nelle prime due chiame. Quorum che dalla terza votazione scende alla maggioranza semplice. Questi i risultati della prima chiama: su 32 votanti ci sono state cinque schede bianche, 13 voti per Roberto Romboli e 14 per Fabio Pinelli. (Rin)