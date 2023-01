Giornata Memoria: a Pescara evento in onore di Witold Pilecki, entrato volontario ad Auschwitz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata della Memoria, a Pescara si terrà un evento in omaggio all’eroe polacco Witold Pilecki. Lo ha comunicato l’ambasciata polacca a Roma. Un concerto in prima assoluta sarà dedicato al tenente di cavalleria che si fece volontariamente arrestare dalla Gestapo per farsi imprigionare nel campo di concentramento nazista di Auschwitz, con lo scopo di organizzarvi una rete di resistenza e inviare rapporti sulla situazione nel campo. Nell'80mo anniversario della sua fuga dal lager e nel 75mo della sua uccisione, la "Petite Suite Pilecki" – questo è il titolo dell'opera composta da Marco Patricelli – sarà eseguita il 26 gennaio all'auditorium del Conservatorio di Pescara dall'Orchestra sinfonica del "Luisa d'Annunzio", diretta da Adriano Melchiorre. Il concerto si svolgerà con l'alto patrocinio del ministero della Cultura di Varsavia, dell'ambasciata di Polonia e dell'Istituto polacco di Roma, dell'American Jewish Committee e dell'Unione delle comunità ebraiche, nonché delle istituzioni abruzzesi, e vedrà la partecipazione dell'ambasciatrice di Polonia in Italia, Anna Maria Anders, figlia del generale Wladyslaw, che fu diretto superiore del tenente Pilecki. Wladyslaw Anders fu comandante del secondo Corpo d'Armata polacco in Italia, che riportò una storica vittoria nella battaglia di Montecassino e contribuì alla liberazione della penisola dal nazifascismo. (segue) (Res)