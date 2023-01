Giornata Memoria: a Pescara evento in onore di Witold Pilecki, entrato volontario ad Auschwitz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Pilecki si fece volontariamente arrestare dalla Gestapo per farsi imprigionare nel campo di concentramento nazista di Auschwitz con lo scopo di organizzarvi una rete di resistenza e inviare rapporti sulla situazione nel campo. Il suo rapporto fu il primo documento dai campi di sterminio che arrivò agli Alleati, anche se, nella fase iniziale, Auschwitz non era propriamente un campo di sterminio. Redatto a novembre 1940, attraverso numerose traversie il documento arrivò prima a Stoccolma e poi a Londra, sede del governo polacco in esilio, ma il Regno Unito lo ritenne esagerato. Dopo essere riuscito a scappare da Auschwitz, Pilecki continuò a combattere partecipando attivamente alla lotta contro i nazisti e prendendo parte all'insurrezione di Varsavia. Alla fine della guerra e dopo essere giunto in Italia (dove a Porto San Giorgio scrisse un rapporto completo nel quale sono riassunte le sue esperienze ad Auschwitz), si offrì nuovamente volontario per tornare in Polonia e cercare di sottrarla allo stalinismo. Dopo la guerra, le autorità comuniste lo considerarono traditore e nemico del popolo. Condannato a morte e giustiziato con un colpo alla nuca il 25 maggio 1948, rimase vittima di un'ingiusta damnatio memoriae. Fino alla caduta del regime comunista nel 1989 le informazioni riguardanti le sue attività furono infatti censurate. (Res)