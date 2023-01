Nord Macedonia: Nikoloski (Vmro Dpmne), Bulgaria non rispetta diritti linguistici e culturali minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria non rispetta i diritti linguistici e culturali della minoranza macedone. Lo ha affermato Aleksandar Nikoloski, vicepresidente del Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro Dpmne), nel suo discorso al Consiglio d'Europa di Strasburgo. "In questo momento ci sono sedici sentenze o decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che non vengono attuate in Bulgaria. Non una, non due, ma sedici", ha detto Nikoloski. "Questi verdetti, queste decisioni, riguardano il diritto all'autoidentificazione, il diritto di riunirsi e associarsi, il diritto di partecipare alle elezioni, il diritto di apprendere la lingua madre e il diritto di tutelare l'interesse nazionale nella cultura. Queste decisioni vengono prese qui a Strasburgo, Sofia si rifiuta di attuarle e quindi priva dei diritti umani fondamentali i cittadini bulgari che si dichiarano macedoni", ha dichiarato il leader politico di Skopje. (Seb)