Omicidio Mastropietro: madre mostra foto "Pamela fatta a pezzi, ergastolo per Oseghale"

- A termine della prima udienza del processo d'appello bis per l'omicidio di Pamela Mastropietro, conclusasi con un rinvio, la madre della 19enne, Alessandra Verni ha mostrato la foto della giovane fatta a pezzi e - riferendosi all'imputato Innocent Oseghale - ha detto: "Dopo 5 anni ancora a discutere se merita l'ergastolo o no. Pamela muore ogni santo giorno mentre lui se ne sta tranquillo in carcere. Ecco come l'ha ridotta", ha concluso mostrando la foto. (Rer)