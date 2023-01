Francia: Parigi, terza chiesa va in fiamme negli ultimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decimo arrondissement di Parigi si è verificato un incendio all'interno di una chiesa, la terza andata in fiamme negli ultimi giorni. Lo ha reso noto l'assessore Karen Taieb su Twitter. "Il portale della chiesa di Saint Laurent è molto danneggiato", ha scritto Taieb, che si è detta "scioccata". Questa settimana anche la chiesa di Notre-Dame-de-Fatima, nel 19imo arrondissement, e quella di Saint-Martin-des-Champs, nel decimo, sono andate in fiamme. La Prefettura di Parigi ha aperto un'inchiesta per questi atti, considerati dolosi. (Frp)