Turismo: Gualtieri, a Roma tavolo di coordinamento per imprese del settore

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma sarà istituito un tavolo di coordinamento amministrativo per le imprese del settore alberghiero. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del suo intervento all'Albergatore day. "Il turismo a Roma, da aprile - ha detto Gualtieri - ha generato l'8,7 per cento del Pil turistico nazionale e un reddito di 7,6 miliardi, più del doppio del valore di quello di Milano. Un comparto strategico dell'economia cittadina e nazionale. Il nostro impegno a sostenerlo è pieno e totale. Sappiamo che abbiamo tantissimo da fare e nelle prossime settimane, per questo, istituiremo un tavolo di coordinamento amministrativo per offrire all'imprenditore alberghiero di confrontarsi davvero con un unico interlocutore per affrontare, approfondire, e risolvere tanti temi necessari per investire e operare al meglio a Roma". (Rer)