Regno Unito: Manchester, investimento da 510 milioni di euro per espansione terminal aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Manchester ha ottenuto un investimento privato da 450 milioni di sterline (circa 510 milioni di euro) per l'espansione di un nuovo terminal. A rivelare la notizia è il vicedirettore generale del Manchester Airports Group, Ken O'Toole, che gestisce gli aeroporti di Manchester, London Stansted e East Midlands. Questa è la fase finale di un progetto da 1,3 miliardi di sterline per l'espansione di un secondo terminal, che consentirà all'aeroporto di chiudere il suo vecchio terminal 1, operativo dal 1962. Secondo O'Toole, entro aprile 2025 l'80 per cento dei passeggeri dovrebbe passare attraverso il nuovo terminal. (Rel)