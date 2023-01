Polonia-Usa: ambasciatore Brzezinski, attuali relazioni con Varsavia sono le migliori di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Stati Uniti e Polonia sono le migliori e le più strette nella storia. E’ la valutazione fatta dall’ambasciatore statunitense a Varsavia, Mark Brzezinski, intervistato dall’agenzia di stampa “Pap”. Le relazioni sono strette su più fronti: “militare, strategico, economico”. “La presenza militare permanente americana in Polonia ha un significato storico perché per lungo tempo americani e polacchi hanno combattuto e sono morti insieme, difendendo la loro libertà”, ha detto Brzezinski. “Ho lavorato molto insieme ai colleghi a Washington per assicurare un livello adeguato di finanziamenti a sostegno alle Forze armate polacche. Abbiamo garantito una quota di 192 milioni di dollari a favore della Polonia per assisterla ad acquistare i carri armati Abrams, gli elicotteri Apache e altri tipi di armamento”, ha proseguito il diplomatico. Sul fronte economico, nei prossimi anni bisogna attendersi ulteriori “spettacolari” investimenti Usa nel Paese, ha dichiarato Brzezinski. “Google ha investito circa un miliardo di dollari" e "qui investono anche Microsoft, YouTube, Palantir. Sono nomi che vorrebbero avere presso di sé tutti gli Stati Usa”, ha continuato. (Vap)