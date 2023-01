Bangladesh: il 19 febbraio l’elezione del presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione del presidente della Repubblica del Bangladesh si terrà il 19 febbraio. Lo ha annunciato oggi il commissario elettorale capo, Kazi Habibul Awal, al termine di una riunione della Commissione. In base al calendario elettorale predisposto dall’organismo elettorale, le candidature dovranno essere presentate il 12 febbraio; il giorno seguente saranno effettuati i controlli formali previsti e il 14 scadrà il termine per gli eventuali ritiri. Il mandato dell’attuale presidente, Mohammad Abdul Hamid, terminerà il 24 aprile e secondo la Costituzione l’elezione si deve tenere tra 60 e 90 giorni prima della scadenza. Hamid, esponente della Lega popolare bengalese o Lega Awami (Al), è al secondo mandato (è in carica dal 2013) e non può ricandidarsi. Il presidente della Repubblica è eletto a maggioranza dai 350 membri della Casa della Nazione (Jatiya Sangsad), il parlamento unicamerale, che può anche metterlo in stato d’accusa con una maggioranza di due terzi. La Lega popolare conta 302 deputati. (segue) (Inn)