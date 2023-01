Turismo: Coldiretti, 1,3 milioni di anziani custodi dei piccoli borghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bellezze dei piccoli borghi italiani sono custodite da 1,3 milioni di anziani che combattono lo spopolamento, tramandano le tradizioni, trasmettono i saperi e difendono il valore storico, ambientale e culturale dei territori. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti sui dati del centro studi Divulga in occasione dell’assemblea a Roma dei Senior della Coldiretti, la più grande associazione italiana di pensionati, con l’apertura del primo salone della cultura contadina salvata dai Senior, alla presenza del presidente della Coldiretti Ettore Prandini e del ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. Nei comuni con meno di cinquemila abitanti più di uno su otto (13 per cento) – sottolinea la Coldiretti - ha più di 75 anni, con la popolazione anziana che rappresenta una presenza fondamentale per garantirne la vivibilità. Se da una parte infatti offrono un sostegno alle famiglie in una situazione in cui è molto più grave la carenza di servizi pubblici rispetto alle altre realtà del Paese, dall’altra contribuiscono a proteggere nel tempo le peculiarità locali. In Italia ci sono 5.529 comuni sotto i cinquemila abitanti, che rappresentano il 70 per cento del numero totale dei comuni italiani. Si tratta – afferma la Coldiretti - di realtà che ospitano il 16,5 per cento della popolazione nazionale ma rappresentano il 54 per cento dell’intera superficie italiana, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat. (segue) (Com)