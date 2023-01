Haiti: delegato Cina all’Onu, serve “dialogo inclusivo” che metta fine al “vuoto di potere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza delle bande ad Haiti “è dilagante” e serve “un dialogo inclusivo” che metta fine alla crisi e al vuoto di potere attraversato dalla nazione. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Zhang Jun, durante una riunione del Consiglio di sicurezza incentrata sullo Stato caraibico. “Nell’ultimo anno, la situazione ad Haiti non ha registrato progressi. La crisi della legittimità politica a Port-au-Prince è alla base degli sconvolgimenti nel Paese”, ha affermato Zhang, secondo cui il consenso raggiunto sulla transizione inclusiva e le elezioni trasparenti lo scorso dicembre “è un progresso ancora lontano dalle aspettative della popolazione civile”. “Le parti interessate dovrebbero persistere in un dialogo inclusivo, essere animate da un senso d’urgenza nelle consultazioni politiche e trovare un accordo transitorio che sia generalmente accettabile, credibile e operativo, in modo da creare le condizioni per elezioni anticipate libere ed eque”, ha aggiunto il funzionario. (segue) (Cip)