Nigeria: inaugurata prima sezione della metropolitana leggera realizzata dalla Cina

- La prima sezione della linea metropolitana leggera ad alimentazione elettrica Blue Line, realizzata dalla Cina nello Stato di Lagos, nella Nigeria sud-occidentale, è entrata in funzione ieri. La prima fase del progetto, intrapresa dalla China Civil Engineering Construction Corporation (Ccecc) a partire dal 2010 nell’ambito della Nuova via della seta, si estende per 13 chilometri e comprende cinque stazioni. L’infrastruttura ferroviaria attraversa le aree di Okokomaiko e il quartiere di Marina, che rientrano tra i principali centri economici della Nigeria. La messa in funzione della tratta è stata celebrata in una cerimonia cui hanno partecipato il presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, e rappresentanti dalla Cina, che hanno anche inaugurato l’inizio dei lavori di fase due. (Res)