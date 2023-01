Omicidio Mastropietro: presidio davanti al tribunale di Perugia "Giustizia per Pamela"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pamela voleva vivere e dei mostri le hanno spezzato tutti i sogni" e "Giustizia per Pamela Mastropietro": sono due degli striscioni esposti davanti al tribunale a Perugia, in piazza Matteotti, dove da poco è arrivata la madre di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni, insieme a una decina di sostenitori. Stamattina, alla Corte d'assise d'appello del capoluogo umbro, si apre il processo bis per Innocent Oseghale, 33enne nigeriano imputato per l'omicidio della 19enne romana, avvenuto a Macerata il 30 gennaio del 2018. La prima condanna all'ergastolo della Corte d'assise di Macerata, confermata dalla Corte d'assise di Ancona, non è stata accolta dalla Cassazione la quale, pur confermando l'omicidio, ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia la decisione sulla contestazione della violenza sessuale. Amici e familiari, sostenuti anche dall'associazione "Fuori dalle righe", stanno presidiando l'ingresso del tribunale. (Rer)