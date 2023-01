Omicidio Mastropietro: la madre di Pamela, unica sentenza giusta è l'ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi aspetto che da questo secondo processo in appello esca una sentenza di ergastolo, e che" l'imputato, Innocent Oseghale "resti in carcere a vita". Lo ha detto Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018, interpellata da "Agenzia Nova" davanti al tribunale di Perugia dove si sta per aprire il processo d'appello bis per l'imputato Innocent Oseghale. Il carcere a vita "è ciò che merita. Qualsiasi altra condanna la riterrò ingiusta", ha concluso la donna.(Rer)