Grecia: ministro Ambiente Skrekas, grandi aspettative sui giacimenti di idrocarburi

- Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia greco Kostas Skrekas ha parlato di "grandi aspettative" in merito alla ricerca di giacimenti di idrocarburi nell'area marittima di Creta. Lo riporta l'agenzia di stampa greca "Ana Mpa". Il ministro ha aggiunto che se saranno individuati giacimenti sfruttabili potrebbero colmare i problemi di approvvigionamento energetico dell'Europa. Come è stato reso noto a margine dell'evento di presentazione della nuova identità aziendale della "Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company (Edefep), i rilievi sismici effettuati nelle zone a ovest e sud-ovest di Creta per conto di ExxonMobil e Helleniq Energy dovrebbero essere completati entro la fine di febbraio. Seguirà l'interpretazione dei dati e, se i risultati saranno incoraggianti, le perforazioni esplorative cominceranno nel 2025. Parallelamente, sono in corso trattative per l'eventuale ingresso di nuovi investitori negli schemi di ricerca e sfruttamento. (segue) (Gra)