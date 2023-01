Grecia: ministro Ambiente Skrekas, grandi aspettative sui giacimenti di idrocarburi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'evento, il presidente di Edefep, Rikard Scoufias, ha osservato che in un periodo inferiore a un anno sono state completate sette indagini sismiche, un risultato elevato anche per gli standard internazionali. L'amministratore delegato di Edefep, Aristophanes Stefatos, ha sottolineato che l'azienda ragionerà anche su un futuro più sostenibile, infatti Edefep vorrebbe promuovere investimenti in parchi eolici offshore. (Gra)