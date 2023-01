Giornata memoria: Sala, Milano mai stata indifferente, quest'anno 26 nuove pietre d'inciampo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano non è mai stata indifferente alla Giornata della Memoria, e infatti anche quest'anno vengono posate 26 nuove pietre d'inciampo in 19 indirizzi diversi della città". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il podcast mattutino "Buongiorno Milano". In città, ha spiegato Sala, "non è mai venuto meno l'impegno ad ascoltare e ricordare chi ricorda e ci ricorda di quell'orrore. Orrore che può sempre ripetersi, se l'opera della memoria si deflette o si distrae o dimentica le vite e il sacrificio di quella moltitudine di persone". Tra le iniziative dedicate al giorno della memoria, ha ricordato il primo cittadino, oltre alle 171 persone a cui sono state intitolate finora pietre d'inciampo, per 135 indirizzi diversi in tutta la città, quest'anno, "il 26 e il 27 le visite al memoriale della Shoah saranno gratuite". Infine Sala ha ricordato la posa della prima pietra d'inciampo, in corso Magenta 55. "Ricordo con profonda commozione la posa della prima pietra - ha spiegato -, il 19 gennaio di 6 anni fa. Ero sindaco da 6 mesi, mi trovai di fianco a Liliana Segre, per la pietra d'inciampo in memoria di Alberto, papà di Liliana, che insieme a lei venne deportato nel 44 e morì ad Auschwitz, 3 mesi dopo". (Rem)