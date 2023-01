Tanzania: atteso oggi il rientro dall'esilio del leader di opposizione Lissu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tanzania è atteso oggi il rientro del leader di opposizione Tundu Lissu, in esilio in Belgio dal 2016 dopo il divieto imposto dall'ex presidente John Magufuli di tenere riunioni politiche se non eletti. Lo riferiscono i media locali. Lissu, che è stato anche candidato alla presidenza, sta rientrando dopo che il governo di Dodoma ha revocato il divieto, e dovrebbe parlare ai suoi sostenitori nel pomeriggio. Vittima di un tentativo di omicidio nel 2017, quando fu colpito 16 volte da colpi di arma da fuoco nella capitale, ha da allora vissuto per la maggior parte del tempo in Belgio. Era rientrato nel 2020, quando si è candidato contro Magufuli, ottenendo tuttavia solo il 13 per cento dei voti. Il suo partito, Chadema, ha respinto l'esito del voto per accuse di diffuse irregolarità. (Res)