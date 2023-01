Vaticano: Papa, l’omosessualità non è un reato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’omosessualità non è un reato”. Lo ha detto Papa Francesco in un’intervista rilasciata all'Associated Press. Parlando poi di alcuni vescovi cattolici che in alcune parti del mondo sostengono le leggi che criminalizzano l’omosessualità ha sottolineato: “Questi vescovi devono fare un processo di conversione”. Papa Francesco criticando le leggi che criminalizzano l'omosessualità, ha affermato che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici che sostengono le leggi ad accogliere le persone LGBTQ nella Chiesa. (Rin)