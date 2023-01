Energia: risparmiare noleggiando gruppi elettrogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noleggio si sta rapidamente espandendo a molteplici settori merceologici nel nostro Paese ma esiste un comparto in particolare che interseca molteplici attività ed è quello dell’approvvigionamento di energia elettrica. Vi è infatti un importante ricorso al noleggio di gruppi elettrogeni e generatori di corrente come attrezzature per generare energia in diversi cantieri. Sebbene lo scopo sia il medesimo, ovvero creare energia elettrica, le due attrezzature si diversificano per caratteristiche e impiego. Generatori e gruppi elettrogeni possono infatti essere utilizzati in molteplici campi come l’alimentazione di utensili o attrezzature oppure per garantire energia per eventi, fiere e sagre. Vi sono diversi motivi per cui si fa ricorso a gruppi elettrogeni a noleggio; il primo è senza dubbio l’impossibilità di accesso alla rete elettrica. Molte lavorazioni vengono eseguite infatti in ambienti isolati in cui può risultare difficile allacciarsi alla rete. È molto praticato il noleggio di gruppi elettrogeni per emergenze elettriche , in contesti come quello delle strutture ospedaliere o delle filiere produttive in cui non si può correre il rischio di cali di tensione. Per poter avere sempre la garanzia di accesso all’energia elettrica si ricorre quindi al noleggio di generatori di corrente e gruppi elettrogeni, che assicurano una soluzione comoda e affidabile per aziende e privati. (segue) (Rin)