Energia: risparmiare noleggiando gruppi elettrogeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto importante è fare chiarezza sui termini perché spesso per generatore di corrente si vanno ad indicare sia i generatori che i gruppi elettrogeni. Il generatore di corrente è un’attrezzatura facilmente trasportabile grazie alle piccole dimensioni, capace di sviluppare fino a 10 Kw di energia. Il generatore è una delle attrezzature indispensabili per gli operatori che lavorano in campo edile oppure nella manutenzione ma anche per i privati che vogliono avere una fonte di energia per i piccoli lavori di casa o per il fai da te. Molto spesso i generatori completano la fornitura di altre macchine o attrezzature a noleggio proprio perché garantiscono l’accesso in qualsiasi momento all’energia elettrica. Un generatore può infatti alimentare sia elettroutensili che attrezzature più importanti come box o torri faro. I gruppi elettrogeni sono invece attrezzature piuttosto ingombranti in termini di dimensioni ma assicurano una potenza che può, in certi modelli, superare gli 800Kw. Per poter trasportare attrezzature del genere si rende necessario l’impiego di camion, e per il loro posizionamento non è raro l’utilizzo di sollevatori telescopici. Essendo una vera e propria fonte ausiliaria di corrente sono svariati gli ambiti di impiego dei gruppi elettrogeni. L’industria e la sanità sono i settori in cui se ne fa maggiormente utilizzo ma anche nei grandi cantieri edili vengono spesso impiegate queste attrezzature. In ognuno di questi contesti bisogna avere accesso alla corrente elettrica anche quando si verificano interruzioni di rete oppure cali di tensione. L’esempio per eccellenza sono le strutture ospedaliere che necessitano sempre di fonti ausiliarie di energia per fronteggiare le emergenze elettriche. Un ultimo settore di impiego per i gruppi elettrogeni, dai più piccoli ai più importanti, è quello degli eventi. Fiere, spettacoli o concerti necessitano infatti fonti di energia in diversi punti localizzati all’interno della stessa aerea, in particolare se questi si svolgono all’aperto. (segue) (Rin)