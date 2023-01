Energia: risparmiare noleggiando gruppi elettrogeni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorrere al noleggio di gruppi elettrogeni rappresenta la soluzione ideale per poter avere l’attrezzatura più adatta al lavoro da effettuare e alle esigenze del cantiere. I fattori da valutare nella scelta sono molteplici. Prima di tutto è necessario valutare se l’utilizzo del gruppo elettrogeno sarò intensivo o sporadico. È infatti preferibile impiegare un piccolo generatore per lavori in edilizia o di manutenzione mentre nell’ambito industriale oppure per i grandi cantieri un gruppo elettrogeno potrebbe rappresentare l’opzione migliore. Fondamentale da considerare è poi il volume di energia di cui si ha necessità. Alimentare attrezzature o elettroutensili richiede un limitato volume di Kw mentre l’alimentazione di impianti industriali o sanitari richiede volumi molto superiori di corrente, così da rendere necessario il noleggio di un gruppo elettrogeno. Infine, vanno valutati aspetti come il trasporto e la messa in opera delle attrezzature. (segue) (Rin)