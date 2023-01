Energia: risparmiare noleggiando gruppi elettrogeni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I generatori di corrente hanno dimensioni compatte e possono essere facilmente trasportati con un semplice furgone; altrettanto semplice è il loro avvio in cantiere. Trasportare un gruppo elettrogeno rappresenta invece un vero e proprio step lavorativo, nonché una voce di costo, poiché comporta l’utilizzo di mezzi idonei al trasporto di attrezzature di grandi dimensioni. Anche la messa in opera non è poi semplicissima dato che servono diverse ore per posizionare, tramite altri macchinari, il gruppo elettrogeno e per effettuare collegamenti e avvio. Noleggiare un gruppo elettrogeno o un generatore di corrente rappresenta la soluzione più semplice, e allo stesso tempo economica, a cui sempre più clienti ricorrono. Prendere a noleggio questo tipo di attrezzature garantisce di avere a disposizione dei generatori professionali che permettono di effettuare al meglio ogni tipo di lavoro. Scegliere di noleggiare significa, oltre a poter dedurre fiscalmente tutti i canoni, avere la certezza di affidarsi ad esperti del settore che potranno supportare il cliente durante tutto il periodo di noleggio. (Rin)