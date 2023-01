Omicidio Mastropietro: Oseghale arriva in tribunale, insulti dagli amici in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Me... sei una me...": gli insulti degli amici di Pamela Mastropietro, in presidio davanti al tribunale di Perugia, hanno accolto l'arrivo dell'imputato Innocent Oseghale in Corte d'appello. Oseghale è giunto a bordo di un furgone della polizia penitenziaria. L'uomo è imputato nel processo d'appello bis per l'omicidio della 19enne avvenuto a Macerata il 30 gennaio 2018. All'arrivo in piazza Matteotti si sono levate le urla dei familiari e amici della vittima.(Rer)