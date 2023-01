Ue-Russia: Eurostat, interscambio in forte calo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti delle misure restrittive europee su importazione ed esportazione di prodotti dalla Russia, imposte dopo l'inizio della guerra in Ucraina, hanno determinato un calo degli scambi commerciali con Mosca in tutta Europa. Lo si apprende da dati Eurostat. Considerando i valori destagionalizzati, infatti, sia le esportazioni che le importazioni sono scese notevolmente al di sotto dei livelli precedenti l'inizio del conflitto. Secondo i dati, la quota della Russia nelle importazioni extra-Ue è scesa dal 6,4 per cento al 3,8 per cento tra febbraio e settembre 2022. Nello stesso periodo, le esportazioni extra-Ue verso la Russia sono scese dal 2,3 per cento all'1,1 per cento. Il deficit commerciale dell'Ue con la Russia ha raggiunto un picco di 19,6 miliardi di euro a marzo dello scorso anno, per poi diminuire progressivamente e attestarsi, nel mese di settembre, a 9,7 miliardi di euro. Come si apprende dalla pubblicazione di Eurostat, considerando la quota della Russia nelle importazioni extra-Ue per sei prodotti chiave, si nota un forte calo per carbone, gas naturale, petrolio, fertilizzanti, ferro e acciaio, mentre per il nichel la quota è leggermente aumentata. In particolare, i cali maggiori sono stati registrati per il carbone, sceso dal 45 per cento nel 2021 al 13 per cento nel terzo trimestre del 2022, il gas naturale (dal 36 per cento al 18 per cento), i fertilizzanti (dal 29 per cento al 17 per cento) e ferro e acciaio (dal 16 per cento al 5 per cento). (Beb)