Spagna: Rufian (Erc), decisione di inviare carri armati a Ucraina deve passare dal Congresso

- Se il governo spagnolo intende unirsi alla decisione della Germania di inviare carri armati in Ucraina deve chiedere l'autorizzazione del Congresso dei deputati. Lo ha detto il portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Gabriel Rufian, commentando alcune indiscrezioni pubblicate oggi dal quotidiano "El Pais" e chiarendo che il suo gruppo non appoggerà la decisione. "È la prima cosa della democrazia, una decisione così importante dovrebbe passare per il Congresso", ha commentato Rufian durante la sua partecipazione ad un evento organizzato dal Forum Nuova Economia, spiegando che la diplomazia è "essenziale". Per questo, l'esponente del partito indipendentista catalano ha elogiato gli "sforzi" compiuti da alcune cancellerie europee e ha respinto l'idea di "fomentare il linguaggio bellico". (Spm)