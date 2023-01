Egitto-India: presidente Al Sisi incontra ministro Esteri Jaishankar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha incontrato a Nuova Delhi il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, spiegando che il presidente Al Sisi ha espresso la volontà di rafforzare il partenariato strategico con l’India per favorire “la sicurezza e la stabilità del Medio Oriente”. In particolare, il presidente del Paese delle piramidi ha ribadito la necessità di proseguire il coordinamento congiunto su diverse questioni di interesse comune. Da parte sua, il ministro degli Esteri indiano ha accolto con favore la visita del presidente, e affermato la volontà di rafforzare la cooperazione in diversi ambiti, tra cui quello economico, militare e di sicurezza.(Cae)