Brunei-Malesia: firmato protocollo d’intesa tra agenzie per gli investimenti

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, in Brunei per una visita ufficiale di due giorni (24 e 25 gennaio), è stato ricevuto oggi dal sultano Hassanal Bolkiah, nella residenza ufficiale di Istana Nurul Iman, presso Bandar Seri Begawan. I due leader hanno parlato della cooperazione bilaterale e presenziato alla firma di un protocollo d’intesa tra l’Autorità malesiana per gli investimenti e lo sviluppo (Mida) e l’Agenzia del Brunei per gli investimenti (Bia). Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier malesiano. La delegazione di Kuala Lumpur, comprendente anche il ministro degli Esteri, Zambry Abdul Kadir, i capi di governo degli Stati di Sarawak (Abang Johari Tun Openg) e di Sabah (Hajiji Noor) e l’ambasciatore Reza Raja Zaib Shah, è stata ospite di un pranzo. Ieri Anwar, accompagnato dalla moglie Wan Azizah Wan Ismail, ha partecipato a una cena all’ambasciata della Malesia e ha parlato a una platea di 400 connazionali, in rappresentanza della diaspora malesiana. Per il primo ministro è la seconda visita all’estero da quando si è insediato, il 10 novembre scorso.(Fim)