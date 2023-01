Energia: ministro Economia saudita, investiamo in Europa e Italia puntando su transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faisal bin Fadhil Alibrahim non nasconde le intenzioni. Il ministro saudita dell'Economia è andato al Forum economico globale per tessere relazioni commerciali e intese bilaterali. E mentre tutti sono preoccupati dalla Cina, lui compreso, guarda con interesse a tre punti: Europa, Italia ed energia verde. "Vogliamo alimentare la collaborazione, noi ci mettiamo la faccia coi fatti". dice alla "Stampa". E i fatti sono nella campagna di rinnovamento del Paese: "Guardiamo sempre all'Europa. Cercherò in tutto il mondo opportunità di collaborazione, compresi gli investimenti. Questo è utile per colmare le divisioni a livello globale, ma anche per la nostra stessa trasformazione. L'Europa e l'Italia sono aree in cui stiamo esplorando le opportunità e vogliamo rafforzare i legami e il commercio bilaterali, gli investimenti e i co-investimenti, ma anche le discussioni politiche". Quanto alla recessione: "Ci potrebbe essere un rallentamento a causa di tutti gli indicatori che abbiamo visto in ciò di cui abbiamo discusso con la comunità globale negli ultimi mesi. Ci sono opinioni secondo cui si tratterebbe di una frenata, forse una o due regioni dovranno affrontare una recessione. Ma crediamo che, a seconda di come si svolge la performance della Cina, di quanti aumenti dei tassi vedremo e fino a che punto, potrebbe esserci un rialzo o una ripresa verso la seconda metà dell'anno". (segue) (Res)