Energia: ministro Economia saudita, investiamo in Europa e Italia puntando su transizione verde (2)

- L'Europa teme il protrarsi della crisi energetica per via delle domanda della Cina. Per quanto riguarda le soluzioni: "A breve termine, penso che le abbiamo proposte tutte. Ci preoccupiamo per la stabilità del mercato nel lungo periodo. Ed è ciò che ha portato le nostre posizioni in varie piattaforme multilaterali, soprattutto per quanto riguarda quantità e tagli di produzione. A lunghissimo termine, dobbiamo collaborare meglio. E dobbiamo investire in tecnologie che possano aiutarci ad avvicinarci alla transizione energetica". La svolta green: "Siamo anche seriamente intenzionati a diventare un leader nel settore dell'energia verde. Il Financial Times ha recentemente pubblicato un articolo che mostra quanto siano pulite Aramco e l'Arabia Saudita nella loro produzione di petrolio. Sono le più verdi a livello globale. Quindi ci sono anche modi puliti di fare il greggio convenzionale", ha concluso Alibrahim. (Res)