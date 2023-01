Difesa: Crosetto, finanziamenti militari sono un dovere verso i nostri soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti cittadini provano disagio al pensiero che le loro tasse siano usate per finanziare la difesa ma è innanzitutto un dovere verso i nostri militari. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla commissione Difesa della Camera e alla commissione Esteri e Difesa del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. “L’inefficacia dei sistemi d’arma ha conseguenze che nessuno vuole provare”, ha spiegato Crosetto, in riferimento all’attualità internazionale. Inoltre, ha detto “noi ci muoviamo quando sappiamo di essere dalla parte del giusto”, sempre nel rispetto “dei principi del diritto internazionale e umanitario”. In terzo luogo, ha affermato Crosetto a proposito della necessità di finanziare la spesa per la Difesa, “larga parte del progresso della nostra società è una traslazione dei progressi ottenuti dalla ricerca a scopi militari”. (Res)